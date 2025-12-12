Operazione Cocktail | brindisino condannato a sei anni e mezzo per droga

Un brindisino di 59 anni è stato condannato a sei anni e sei mesi di reclusione e a una multa di 30 mila euro nell'ambito dell'operazione

Sei anni e sei mesi di reclusione, oltre a 30 mila euro di multa: è questa la pena comminata dalla prima sezione penale del tribunale di Foggia (presidente: Antonio Diella) a un sampietrano 59enne, che nel marzo 2023 venne coinvolto nell'operazioneCocktail”. All'epoca 24 persone - alcune. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

