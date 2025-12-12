Operazione Cocktail | brindisino condannato a sei anni e mezzo per droga

Un brindisino di 59 anni è stato condannato a sei anni e sei mesi di reclusione e a una multa di 30 mila euro nell'ambito dell'operazione

Sei anni e sei mesi di reclusione, oltre a 30 mila euro di multa: è questa la pena comminata dalla prima sezione penale del tribunale di Foggia (presidente: Antonio Diella) a un sampietrano 59enne, che nel marzo 2023 venne coinvolto nell'operazione “Cocktail”. All'epoca 24 persone - alcune. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Operazione "Cocktail": brindisino condannato a sei anni e mezzo per droga

Questo weekend compiamo gli anni e abbiamo deciso di farvi un regalo Sabato 13 Dicembre passate in negozio e approfittate degli sconti! E - se passate dopo le 16.00 - ci scappa anche un brindisino Vi aspettiamo tutti! #IsladeRum #spirits #Distillati #l - facebook.com Vai su Facebook

BARLETTA | Omicidio Cilli, le difese di Sarcina e Borracino ricorrono in appello

Video BARLETTA | Omicidio Cilli, le difese di Sarcina e Borracino ricorrono in appello Video BARLETTA | Omicidio Cilli, le difese di Sarcina e Borracino ricorrono in appello