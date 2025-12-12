Operazione anti-droga in corso tra Salerno e Napoli

Una vasta operazione anti-droga è in corso tra Salerno e Napoli, eseguita dai carabinieri in esecuzione di un provvedimento del Gip del Tribunale di Salerno, richiesto dalla Procura Distrettuale Antimafia. L'intervento riguarda le province di Salerno e Napoli e mira a contrastare attività illecite nel settore della droga.

Da questa mattina in seguito a un provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Salerno su richiesta della locale Procura - Direzione Distrettuale Antimafia, i carabinieri della Compagnia di Agropoli stanno eseguendo nelle province di Salerno e Napoli, un provvedimento che prevede misure.

