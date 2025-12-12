Operazione anti-droga in corso tra Salerno e Napoli

Una vasta operazione anti-droga è in corso tra Salerno e Napoli, eseguita dai carabinieri in esecuzione di un provvedimento del Gip del Tribunale di Salerno, richiesto dalla Procura Distrettuale Antimafia. L'intervento riguarda le province di Salerno e Napoli e mira a contrastare attività illecite nel settore della droga.

Da questa mattina in seguito a un provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Salerno su richiesta della locale Procura - Direzione Distrettuale Antimafia, i carabinieri della Compagnia di Agropoli stanno eseguendo nelle province di Salerno e Napoli, un provvedimento che prevede misure. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Alba Adriatica, Martinsicuro e Tortoreto: operazione antidroga dei Carabinieri, sequestrati oltre 2 kg di cocaina nell’ambito di un traffico ‘porta a porta’ tra Teramo e Ascoli Piceno. Approfondimento: https://www.rete8.it/cronaca/cinque-arresti-per-droga-ad-alba- - facebook.com Vai su Facebook

Controlli anti-droga intensificati nell'area nord di Napoli: quattro arresti - Ad Acerra quasi tre chili di stupefacenti nascosti nell'area condominiale di un palazzo. Afragola: giovane pusher scoperto in flagranza di reato dalla @Polizia @TgrRai Vai su X

Operazione antidroga all’alba: sgominata associazione a delinquere. Ecco tutti i coinvolti - del Tribunale di Salerno su richiesta della locale Procura – Direzione Distrettuale Antimafia, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di ... Riporta infocilento.it

Operazione antimafia e antidroga a Palermo: eseguite 50 misure restrittive - Su delega della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, la Polizia di Stato ha dato seguito a una imponente ... Da newsicilia.it

MAXI OPERAZIONE ANTIDROGA CON 36 ARRESTI

Video MAXI OPERAZIONE ANTIDROGA CON 36 ARRESTI Video MAXI OPERAZIONE ANTIDROGA CON 36 ARRESTI