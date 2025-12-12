Operation Napoleon | tutto quello che c’è da sapere sul film
Operation Napoleon: trama, cast e streaming del film. Questa sera, venerdì 12 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Operation Napoleon, film thriller diretto da Óskar Þór Axelsson. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. L’avvocato islandese Kristin viene trascinata nel vortice di una cospirazione internazionale quando riceve il filmato del relitto di un aereo, ritrovato dopo lo scioglimento di uno dei più grandi ghiacciai d’Islanda. Il vecchio aereo tedesco della Seconda Guerra Mondiale non solo attira criminali spietati sulla scena, ma anche il direttore della CIA William Carr (interpretato da Iain Glen, il Jorah Mormont di Game of Thrones), che sta cercando da molto tempo di rimuovere il relitto in gran segreto. Tpi.itUn segreto che potrebbe cambiare il corso della storia... In prima serata Rai 2 OPERATION NAPOLEON. #operationnapoleon #rai2 #cinemaintv - facebook.com facebook