Operata a 102 anni al Cardarelli malata di cancro torna a casa lo stesso giorno | ‘L’età non è un limite’
Una donna di 102 anni, operata per un carcinoma mammario al Cardarelli di Napoli, torna a casa lo stesso giorno dell’intervento. Un episodio straordinario che dimostra come, in alcuni casi, l’età non rappresenti un ostacolo alle cure chirurgiche, sottolineando l’importanza di approcci personalizzati e di un team medico competente.
Come è stata valutata la paziente: quando l’anzianità non è un ostacolo. Una vicenda rara e straordinaria arriva dal Cardarelli di Napoli, dove una donna di 102 anni è stata sottoposta con successo a un intervento per una lesione mammaria riconducibile a un carcinoma che continuava a peggiorare, causando dolore e un forte disagio quotidiano. L’ultracentenaria, lucida, vigile e determinata, è stata valutata da un’équipe multidisciplinare che ha ritenuto l’operazione non solo possibile, ma necessaria. L’esito è stato sorprendentemente positivo. L’intervento e il recupero: cosa è successo in sala operatoria. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Operata a 102 anni per un cancro al seno all’Ospedale Cardarelli
