Operata a 102 anni al Cardarelli malata di cancro torna a casa lo stesso giorno | ‘L’età non è un limite’

Notizieaudaci.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 102 anni, operata per un carcinoma mammario al Cardarelli di Napoli, torna a casa lo stesso giorno dell’intervento. Un episodio straordinario che dimostra come, in alcuni casi, l’età non rappresenti un ostacolo alle cure chirurgiche, sottolineando l’importanza di approcci personalizzati e di un team medico competente.

Come è stata valutata la paziente: quando l’anzianità non è un ostacolo. Una vicenda rara e straordinaria arriva dal Cardarelli di Napoli, dove una donna di 102 anni è stata sottoposta con successo a un intervento per una lesione mammaria riconducibile a un carcinoma che continuava a peggiorare, causando dolore e un forte disagio quotidiano. L’ultracentenaria, lucida, vigile e determinata, è stata valutata da un’équipe multidisciplinare che ha ritenuto l’operazione non solo possibile, ma necessaria. L’esito è stato sorprendentemente positivo. L’intervento e il recupero: cosa è successo in sala operatoria. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

operata a 102 anni al cardarelli malata di cancro torna a casa lo stesso giorno 8216l8217et224 non 232 un limite8217

© Notizieaudaci.it - Operata a 102 anni al Cardarelli malata di cancro, torna a casa lo stesso giorno: ‘L’età non è un limite’

Operata a 102 anni per un cancro al seno all’Ospedale Cardarelli

Video Operata a 102 anni per un cancro al seno all’Ospedale Cardarelli

operata 102 anni cardarelliCardarelli, operata a 102 anni per un tumore al seno - Cardarelli, donna di 102 anni operata per un tumore al seno: intervento riuscito e recupero rapido. Segnala internapoli.it

operata 102 anni cardarelliCaldarelli di Napoli, operata a 102 anni per un carcinoma viene dimessa poche ore dopo l’intervento, è in condizioni straordinarie - Una donna di 102 anni è stata operata al Cardarelli di Napoli, lasciando l’ospedale poche ore dopo grazie a un recupero definito “sorprendentemente rapido”. Come scrive msn.com