Operaio muore travolto da un mezzo industriale in un sito di stoccaggio di ecoballe

Un grave incidente sul lavoro si è verificato in provincia di Napoli, dove un operaio di 63 anni è deceduto dopo essere stato travolto da un mezzo industriale in un sito di stoccaggio di ecoballe. L'incidente ha suscitato preoccupazione e interrogativi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Un operaio 63enne è morto in un sito di stoccaggio di ecoballe in provincia di Napoli, travolto da un mezzo mentre lavorava. L' incidente sul lavoro è avvenuto in località Masseria del Re a Giugliano. Da una prima ricostruzione dei fatti, è emerso che l'uomo sarebbe morto sul colpo dopo l' impatto con un mezzo industriale in movimento all'interno del sito. Sul posto è intervenuto personale del 118, che ha constatato il decesso dell'uomo. La dinamica è in fase di accertamento da parte degli investigatori della polizia e degli uomini dell' Ispettorato del Lavoro nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla Procura di Napoli Nord.

