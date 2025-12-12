Operai rompono tubature del gas l’esplosione improvvisa in un video | Sembrava film di guerra

Un'esplosione improvvisa e spettacolare ha devastato diverse abitazioni a Hayward, in California, dopo che operai hanno rotto delle tubature del gas. Il video dell'incidente mostra un'esplosione intensa, paragonata a scene di un film di guerra, che ha causato danni ingenti e ferito sei persone.

L'esplosione ha distrutto completamente un’abitazione danneggiandone altre tre e ferendo sei persone nella cittadina di Hayward, in California. La deflagrazione ripresa in un video dei vicini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scioperano gli operai dell’ex Ilva. Da Genova a Taranto, passando per Novi Ligure e Racconigi, i metalmeccanici rompono le trattative e nel capoluogo ligure bloccano le strade, annunciano l’occupazione della fabbrica e allestiscono bivacchi e tende. Al centr - facebook.com Vai su Facebook

Protezione Civile Intervento Rottura Tubo da gelo

Video Protezione Civile Intervento Rottura Tubo da gelo Video Protezione Civile Intervento Rottura Tubo da gelo