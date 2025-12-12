Operai rompono tubature del gas esplode tutto | è il panico immagini shock

Un incidente improvviso ha provocato un'esplosione devastante a causa della rottura di tubature del gas, generando panico tra i residenti e danni considerevoli all'area coinvolta. L'episodio ha catturato l'attenzione di tutti, lasciando un ricordo indelebile di un momento di grande emergenza.

Una violenta esplosione ha interrotto la tranquillità locale, lasciando la popolazione in stato di shock e la zona gravemente danneggiata. L’incidente ha causato la distruzione totale di un’abitazione e danni rilevanti ad altri edifici vicini, generando panico tra i residenti e richiedendo un intervento immediato da parte delle autorità competenti. Il boato è stato talmente intenso da far tremare le finestre e provocare la caduta di oggetti all’interno delle abitazioni circostanti. Numerosi residenti, spaventati e confusi, sono usciti in strada per comprendere l’entità dell’accaduto e sono stati accolti da colonne di fumo e urla di allarme. Tvzap.it

Operai rompono tubature del gas, l’esplosione improvvisa in un video: “Sembrava film di guerra”

Operai rompono tubature del gas, l’esplosione improvvisa in un video: “Sembrava film di guerra” - L'esplosione ha distrutto completamente un’abitazione danneggiandone altre tre e ferendo sei persone nella cittadina di Hayward, in California ... fanpage.it

Si rompe tubatura del gas e scoppia violento incendio: due operai feriti - I vigili del fuoco della sede centrale di Rieti sono intervenuti questa mattina poco prima delle 10. ilmessaggero.it

