Open day a Chiaia | l’Amato Medical Institute fa il pieno di richieste

L’Open Day dell’Amato Medical Institute a Chiaia ha riscosso grande successo, attirando numerosi visitatori e generando entusiasmo tra coloro interessati a servizi di benessere, estetica e rigenerazione. Consultazioni esaurite, sale piene e curiosità concreta hanno reso questa giornata un evento imperdibile, consolidando la reputazione dell’istituto come punto di riferimento nel settore.

Consulenze esaurite, sale piene e curiosità concreta: l'open day dell'Amato Medical Institute ha trasformato un normale mercoledì in un appuntamento molto atteso da chi cerca soluzioni avanzate tra benessere, estetica e rigenerazione. Una giornata a porte aperte nel cuore di Chiaia Mercoledì 10 dicembre, l'Amato Medical Institute (AMI) ha accolto un pubblico numeroso nel suo