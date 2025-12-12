Omicidio nel Foggiano | agricoltore di 49 anni assassinato a San Severo

Un agricoltore di 49 anni, Gaetano Cicerale, è stato assassinato a San Severo, in provincia di Foggia, con colpi d'arma da fuoco. L'episodio ha sconvolto la comunità locale, che ora si interroga sulle motivazioni e sulle circostanze dell'omicidio. La vicenda apre un'indagine per fare luce su quanto accaduto.

Un agricoltore di 49 anni, Gaetano Cicerale, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco a San Severo in provincia di Foggia. Il ritrovamento del corpo in campagna Il corpo è stato trovato in una zona di campagna in località Casone alla periferia del comune dell’alto Tavoliere. La vittima era incensurata, indagano i carabinieri A quanto si apprende, l’uomo era incensurato. Sul posto sono intervenuti. Feedpress.me Omicidio nel Foggiano: agricoltore di 49 anni assassinato a San Severo - Il corpo è stato trovato in una zona di campagna in località Casone alla periferia del comune dell’alto Tavoliere. msn.com

Foggia: l'omicidio di un agricoltore sconvolge la comunità locale - Un agricoltore di 49 anni è stato tragicamente assassinato a Foggia, un evento che ha scosso profondamente la comunità locale. notizie.it

Omicidio a San Severo, ucciso agricoltore Omicidio a San Severo, nel Foggiano: un agricoltore di 50 anni è stato ucciso con colpi d’arma da fuoco. Il fatto, per quanto ricostruito, è accaduto in un fondo agricolo, in località Casone ed è accaduto nel tardo pomer - facebook.com facebook

