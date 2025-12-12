Omicidio del cattolicese Lorenzo Lo Presti a giudizio il boss Leonardo Rizzuto e altri membri del clan

Si apre il processo contro Leonardo Rizzuto e altri membri del clan Rizzuto, accusati dell'omicidio del cattolicese Lorenzo Lo Presti. Rizzuto, 56 anni, considerato il presunto capo della mafia di Montreal e figlio del noto Vito Rizzuto, affronta l'accusa di omicidio insieme a sette complici, in un procedimento che coinvolge il mondo della criminalità italo-canadese.

