Omicidio Chiara Poggi Garlasco | legale di Sempio vogliamo chiarimenti sulla perizia

L'avvocato di Sempio, coinvolto nel caso dell'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, esprime l'intenzione di chiarire alcuni aspetti della perizia Albani. Attualmente, lo studio legale sta rivedendo attentamente il documento, ritenuto incompleto, con l'obiettivo di completare l'analisi entro la giornata.

"Stiamo esaminando la perizia Albani riga per riga, mancano una ventina di pagine e contiamo di chiudere il lavoro oggi". Lo ha detto l'avvocato Liborio Cataliotti, legale di Andrea Sempio, arrivando al laboratorio di Genomica di via Tiburtina, a Roma, dove è in corso l'incidente probatorio

