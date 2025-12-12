Omicidio Chiara Poggi Garlasco | legale di Sempio vogliamo chiarimenti sulla perizia

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'avvocato di Sempio, coinvolto nel caso dell'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, esprime l'intenzione di chiarire alcuni aspetti della perizia Albani. Attualmente, lo studio legale sta rivedendo attentamente il documento, ritenuto incompleto, con l'obiettivo di completare l'analisi entro la giornata.

"Stiamo esaminando la perizia Albani riga per riga, mancano una ventina di pagine e contiamo di chiudere il lavoro oggi". Lo ha detto l'avvocato Liborio Cataliotti, legale di Andrea Sempio, arrivando al laboratorio di Genomica di via Tiburtina, a Roma, dove è in corso l'incidente probatorio L'articolo proviene da Firenze Post. Firenzepost.it

omicidio chiara poggi garlascoGarlasco in Tv, l’avvocato di Sempio: “14 punti di contatto con Chiara Poggi” - Liborio Cataliotti ha ricostruito i possibili oggetti toccati sia dal suo assistito che dalla vittima in via Pascoli: De Rensis e la rivelazione su Napoleone ... libero.it

omicidio chiara poggi garlascoGarlasco, il 18 dicembre è il giorno X: le strategie dei legali verso l’udienza chiave sull’incidente probatorio - Dalla perizia sul Dna alle strategie di accusa e difesa: perché l’udienza davanti alla gip Garlaschelli può segnare una svolta nell’indagine a carico di Sempio ... affaritaliani.it

omicidio chiara poggi garlasco legale di sempio vogliamo chiarimenti sulla perizia

© Firenzepost.it - Omicidio Chiara Poggi, Garlasco: legale di Sempio, “vogliamo chiarimenti sulla perizia”

Garlasco, il mistero sulla casa della nonna di Chiara Poggi - Storie italiane 10/12/2025

Video Garlasco, il mistero sulla casa della nonna di Chiara Poggi - Storie italiane 10/12/2025