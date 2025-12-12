Omesso versamento di imposte e contributi | sequestrati beni per 1,5 milioni a tre imprenditori

Tre imprenditori nel settore alberghiero e delle discoteche sono stati oggetto di un sequestro preventivo da oltre 1,5 milioni di euro, eseguito dalla Guardia di Finanza di Caserta su delega della Procura. L'operazione riguarda l'omesso versamento di imposte e contributi, con i beni sequestrati che evidenziano l'ampiezza dell'intervento antimafia e fiscale.

Tempo di lettura: 2 minuti I Militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta, su delega di questo Ufficio di Procura hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP di questo Tribunale per oltre 1,5 milioni di euro nei confronti di tre imprenditori operanti nel settore della gestione degli alberghi e discoteche. La misura reale è stata richiesta all’esito di complesse attività di indagine nei confronti di due imprenditori di Caserta, la cui società è stata dichiarata fallita, i quali avrebbero – sebbene sulla scorta di accertamenti propri della fase embrionale delle indagini preliminari fraudolentemente sottratto l’intero compendio aziendale dalla massa fallimentare poi reimpiegandoli in una società clone costituita ad hoc, arrecando così danno al ceto creditorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Omesso versamento di imposte e contributi: sequestrati beni per 1,5 milioni a tre imprenditori

