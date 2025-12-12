Ombre sulla Città del Natale – Il Cerchio della Città

Nel cuore di Arezzo, la città si risvegliò sotto un cielo grigio e silenzioso, segnando l'inizio di un nuovo capitolo nelle ombre che avvolgono la Città del Natale. Il capitolo 4, intitolato

Capitolo 4 La Pietra che Guarda Il giorno seguente Arezzo si svegliò sotto un cielo bianco, uniforme, che non prometteva né sole né pioggia. La città pareva sospesa, come in attesa di una risposta che non voleva arrivare. Serena Betti non dormiva da due notti. Aveva passato ore a fotografare ogni targa del centro storico, ogni lastra, ogni frammento di pietra che sembrasse diverso dal resto. E più osservava, più si accorgeva che il dettaglio di Via Albergotti non era unico. Ogni quartiere aveva la sua pietra nera: minuscola, incastonata in una lettera, sempre nello stesso punto. Via Madonna del Prato, via Cavour, via Crispi, persino piazza San Francesco.