Oltre yacht e boutique | una serie tv racconta la nuova economia di Capri

Una serie TV esplora la trasformazione di Capri da isola tradizionale a icona globale, evidenziando come il suo marchio abbia superato la realtà. Tra yacht di lusso e boutique esclusive, il racconto svela le dinamiche della nuova economia dell’isola e il suo ruolo come simbolo di stile e prestigio internazionale.

Quando un territorio diventa un marchio globale, il valore simbolico può superare – e talvolta schiacciare – quello reale. Capri è uno dei casi più emblematici del turismo internazionale: un nome che genera fatturato, attrattività e flussi costanti, ma che rischia di perdere il legame con la comunità che lo ha costruito. Ed è proprio su questo equilibrio, sempre più fragile, che interviene L'Altra Capri – Sapori Autentici, la nuova serie televisiva presentata ieri nella Sala Pollio, frutto della collaborazione tra Comune di Capri e Gambero Rosso. Il progetto – sei puntate in onda dal 16 dicembre – non è solo un'operazione culturale o identitaria. Ildenaro.it

