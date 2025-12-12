Oltre Pulisic c’è Rabiot | il siluro al Torino e l’effetto sul Milan di Allegri

La recente vittoria del Milan contro il Torino, frutto di una rimonta spettacolare, ha visto protagonista assoluto Pulisic con una doppietta decisiva. Tuttavia, anche Rabiot ha contribuito con un gol importante, influenzando l’andamento della partita e l’effetto sull’ambiente rossonero e sull’interesse del pubblico.

La vittoria in rimonta del Milan contro il Torino porta principalmente la firma di Pulisic e non potrebbe essere altrimenti, considerata la doppietta del fuoriclasse statunitense. Occorre però ricordare che, senza il gol di Adrien Rabiot, sarebbe stato arduo riaprire la partita. Un gran gol, oltretutto, il primo in maglia rossonera del centrocampista francese: un siluro dai 35 metri che sa tanto di risposta alle simpatiche pungolature di Allegri. Il mister gli aveva praticamente "chiesto" di sbloccarsi, l'ex Marsiglia ha eseguito. Le impressioni del francese. Dopo la partita, Rabiot è tornato sul suo gol: "Ogni tanto c'è bisogno di una giocata che cambia la partita, è stata quella.

