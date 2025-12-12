OLTRE LE LEGGI DELLA NATURA! Lindsey Vonn demolisce le avversarie e trionfa a St Moritz a 41 anni! Niente podio per Sofia Goggia

Il 12 dicembre 2025 segna una giornata memorabile nello sci alpino, con Lindsey Vonn che a 41 anni conquista una vittoria straordinaria a St. Moritz. La campionessa dimostra ancora una volta di essere oltre le leggi della natura, demolendo le avversarie e scrivendo un nuovo capitolo nella storia dello sport. Un risultato che resterà impresso nei ricordi degli appassionati di sci.

Il 12 dicembre 2025 resterà scritto nella storia dello sci alpino. Oggi tutto il mondo dello sport deve alzarsi in piedi ed applaudire Lindsey Vonn, che ha realizzato una delle imprese più incredibili di sempre nella Coppa del Mondo. A 41 anni domina la discesa libera di St. Moritz e torna a vincere quasi otto anni dopo l'ultimo successo. Una leggenda, una campionessa eterna, un esempio di cosa significa il sacrificio, la classe, il talento. Era tornata sugli sci con l'obiettivo di conquistare una medaglia a Milano Cortina 2026, sembrava quasi una missione impossibile, ma con Lindsey Vonn nulla è impossibile.