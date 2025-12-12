Oltre alle imprese pagano i milanesi In Aler serve una svolta radicale

Il pagamento ritardato di Aler Milano ai fornitori e alle imprese che operano nei quartieri popolari genera disagi sia per le aziende coinvolte che per i residenti. Questa situazione evidenzia la necessità di una svolta radicale per garantire una gestione più efficace e sostenibile, evitando ripercussioni negative sull'intera comunità.

"Il pagamento ritardato dei fornitori e delle imprese che lavorano per Aler Milano crea problemi a catena non solo agli stessi imprenditori ma anche ai cittadini che vivono nei quartieri popolari. Ed è inammissibile che un'azienda pubblica paghi con estremo ritardo i suoi fornitori, soprattutto se si pensa a quante volte Regione Lombardia, che controlla Aler Milano, si vanti della propria solidità economica e di pagare tutti per tempo". Così Carmela Rozza, consigliera regionale del Pd, da sempre attenta ai temi dell' edilizia pubblica, commenta quanto sta accadendo proprio in e ad Aler Milano. Il riferimento è alle imprese che stanno aspettando da mesi i compensi per i lavori svolti nei condomìni e alla situazione economico-finanziaria dell'azienda lombarda dell'edilizia residenziale pubblica che, come riportato ieri, ha accumulato 9,6 milioni di euro di debiti nei confronti dei fornitori e un passivo di cassa di oltre 25 milioni di euro.

