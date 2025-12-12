Olly il concerto di Radio Italia Live arriva in tv | quando scaletta e dove seguirlo

Il concerto di Olly a Radio Italia Live sarà trasmesso in tv, offrendo a fan e spettatori l’opportunità di vivere un evento imperdibile. Dopo la vittoria a Sanremo 2025, il giovane artista si esibirà sul palco di Radio Italia, con una scaletta ricca di successi. Ecco quando, dove e come seguire questa emozionante performance.

Tutto pronto per il concerto di Olly a RADIOITALIALIVE. Un appuntamento unico ed imperdibile per tutti i fan del vincitore di Sanremo 2025, ma anche per tutti i telespettatori che potranno vedere il live su Radio Italia, Radio Italia Tv. Olly, il concerto a RADIOITALIALIVE: quando e dove seguirlo. Stasera, venerdì 12 dicembre 2025 dalle ore 21.00, appuntamento con il concerto di Olly a RADIOITALIALIVE dall’Italiana Assicurazioni Music Place, il moderno spazio live che la radio dedica alla musica italiana. L’appuntamento con il sesto appuntamento della nuova stagione di RADIOITALIALIVE è per venerdì 12 dicembre 2025, alle 21. Superguidatv.it Olly, il concerto a RADIOITALIALIVE: quando e dove seguirlo Olly, il concerto a RADIOITALIALIVE: quando e dove seguirlo - Olly è il protagonista della sesta puntata della nuova stagione di RADIOITALIALIVE: quando in tv, scaletta e canzoni. superguidatv.it “Balorda nostalgia” di Olly è al primo posto nella classica di Vevo Italia 2025 - Vevo Italia ha definito la classifica dei videoclip più visti nel 2025: al primo posto Balorda nostalgia di Olly ... billboard.it Il suo reel diventato virale. Tra gli altri desideri un concerto con Olly contro la violenza giovanile prossima sfida - facebook.com facebook © Superguidatv.it - Olly, il concerto di Radio Italia Live arriva in tv: quando, scaletta e dove seguirlo

Olly - Balorda nostalgia (#rilive Milano 2025)

Video Olly - Balorda nostalgia (#rilive Milano 2025) Video Olly - Balorda nostalgia (#rilive Milano 2025)