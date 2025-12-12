Olimpiadi scelti i 4 portabandiera | Mosaner e Brignone a Cortina Pellegrino e Fontana a Milano

Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio ha annunciato i quattro portabandiera italiani per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Mosaner e Brignone rappresenteranno rispettivamente Cortina e il team femminile, mentre Pellegrino e Fontana guideranno la bandiera a Milano. La scelta riflette la volontà di celebrare eccellenze dello sport italiano in vista dell'importante evento.

Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio ha svelato ieri i nomi dei portabandiera per l’Italia alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. A Cortina Amos Mosaner e Federica Brignone, a Milano Federico Pellegrino e Arianna Fontana. Mai nessun paese ha avuto quattro portabandiera ai Giochi, si tratta quindi di un vero e proprio evento. “ Amos Mosaner aveva forse già capito durante il Festival dello Sport a Trento – svela Buonfiglio -, è stato bravo a non far trasparire nulla in questi mesi. Arianna Fontana, seconda volta per lei, mi ha ringraziato molto, così come Pellegrino. La telefonata con la Brignone è stata invece bellissima, mi sono anche emozionato molto, forse più di lei che è rimasta in silenzio. Panorama.it

