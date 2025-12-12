Olimpiadi Invernali 2026 Buonfiglio | I portabandiera saranno a Cortina Mosaner e Brignone e a Milano Pellegrino e Fontana

Il 12 dicembre 2025, alle ore 12.12, il presidente del Coni Luciano Buonfiglio ha svelato i nomi dei portabandiera ufficiali delle Olimpiadi Invernali 2026. A Cortina saranno Mosaner e Brignone, mentre a Milano Pellegrino e Fontana rappresenteranno l’Italia durante l’evento globale.

Roma, 12 dicembre 2025 – Alle 12.12 del 12 dicembre 2025 il presidente del Coni Luciano Buonfiglio ha annunciato i quattro portabandiera dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. “I quattro portabandiera saranno, a Cortina Amos Mosaner e Federica Brignone e a Milano Federico Pellegrino e Arianna Fontana”, ha annunciato Buonfiglio. “Oggi è un giorno importante ed ho scelto di annunciare i nomi dei portabandiera. Avere un senso di complicità con i numeri, la fortuna, la cabala e il 12 è considerato il numero della completezza, dell’armonia e della ciclicità, sono 12 i mesi, le ore, e i segni zodiacali, ma la parola che mi sta più a cuore è l’armonia che in tutte le circostanze stiamo cercando di portare avanti, il desiderio che ci sia un mondo in armonia, quello di cui ci occupiamo noi. Cdn.ilfaroonline.it

