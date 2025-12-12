Olimpiadi annunciati i 4 portabandiera dell’Italia | a Cortina Mosaner e Brignone a Milano Pellegrino e Fontana

Il 12 dicembre 2025, alle 12.12, il presidente del Coni Luciano Buonfiglio ha annunciato i quattro portabandiera italiani per i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026: Mosaner e Brignone a Cortina, Pellegrino e Fontana a Milano. Questi atleti rappresentano l’eccellenza dello sport italiano in vista della prestigiosa manifestazione.

Alle 12.12 del 12 dicembre 2025 il presidente del Coni Luciano Buonfiglio ha annunciato i quattro portabandiera dell’Italia ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. A Cortina sfileranno con la bandiera italiana Amos Mosaner e Federica Brignone, a Milano questo onore toccherà a Federico Pellegrino e Arianna Fontana. L’annuncio è stato accompagnato da un richiamo simbolico al numero 12 e al valore dell’armonia, come ha spiegato Buonfiglio: “Avere un senso di complicità con i numeri, la fortuna, la cabala e il 12 è considerato il numero della completezza, dell’armonia e della ciclicità, sono 12 i sono mesi, le ore, e i segni zodiacali, ma la parola che mi sta più a cuore è l’armonia che in tutte le circostanze stiamo cercando di portare avanti, il desiderio che ci sia un mondo in armonia, quello di cui ci occupiamo noi. Ilfattoquotidiano.it

Olimpiadi Italia, scelti i quattro portabandiera per Milano Cortina 2026. E arriva una novità su Brignone - Saranno Federico Pellegrino, Arianna Fontana, Amos Mosaner e Federica Brignone gli atleti scelti per portare il tricolore durante la cerimonia d'apertura dei Giochi invernali al via dal prossimo 6 feb ... corrieredellosport.it

Annunciati i 4 portabandiera dell’Italia per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: c’è Federica Brignone, 2 olimpionici - Per la prima volta nella storia l'Italia avrà ben quattro portabandiera durante la Cerimonia d'Apertura alle Olimpiadi. oasport.it

