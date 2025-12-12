Olimpiadi 2026 Rassegna di foto all’aeroporto

Le Olimpiadi invernali del 2026 si avvicinano, richiamando ricordi di emozioni e successi passati. Attraverso una selezione di foto, l'articolo ripercorre le imprese di campioni come Alberto Tomba e Deborah Compagnoni tra Calgary e Nagano, e cattura le urla di gioia di Michela Moioli e Sofia Goggia a Pyeongchang. Un viaggio fotografico tra le grandi emozioni delle Olimpiadi.

Le imprese di Alberto Tomba e Deborah Compagnoni tra Calgary e Nagano. Le urla di gioia di Michela Moioli e Sofia Goggia a Pyeonchang. Sono alcune delle imprese olimpiche raffigurate nella mostra fotografica " Emozioni dei giochi-Culture Through Sport ", installata fino al 12 gennaio negli spazi antistanti il gate A1 dell' aeroporto di Orio al Serio, una carrellata di scatti che hanno fatto la storia delle Olimpiadi invernali e che rappresentano il suggestivo viatico verso Milano Cortina 2026. "Le Olimpiadi - spiega Giovanni Sanga, presidente di Sacbo, la società di gestione dello scalo aeroportuale bergamasco - costituiscono una importante occasione di incontro e confronto, non solo sul campo di gara.

Il Presidente Mattarella accende il braciere olimpico | Milano Cortina 2026

Alcune immagini della prima serata di "Storie Olimpiche", una rassegna organizzata dalla Provincia di Belluno con l'Associazione Una montagna di libri il cui filo conduttore è stato il libro "Cortina 1956 - Le prime Olimpiadi bianche" di Massimo Spampani. Han - facebook.com Vai su Facebook

