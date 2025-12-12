Olimpia Milano | l’Armani sogna e per una sera è la più bella del reame
L'Olimpia Milano vive una serata memorabile, dominando il Panathinaikos in una vittoria che resterà impressa nella memoria dei suoi tifosi. Mentre il Forum si prepara a cambiare volto e a ospitare le Olimpiadi, questa vittoria alimenta l'entusiasmo e il sogno di un team che sogna di tornare ai vertici dell'Eurolega.
Milano, 11 dicembre 2025 – La prossima volta che il Forum vedrà l’Eurolega sarà addirittura il 26 marzo, da lunedì 15 diventerà sito olimpico e vedrà ben altri trionfi, ma per circa 4 mesi il ricordo del basket sarà più che dolce, perchè il commiato dei biancorossi è stato clamoroso con la vittoria netta ottenuta contro il Panathinaikos. L’Armani ha vinto 96-89 con una prestazione perfetta (96-89) in cui dimentica infortuni e incertezze diventando la più bella del reame. La squadra di coach Poeta è perfetta, aggredisce bene la partita, non si scompone quando i greci provano ad imporre il proprio ritmo, reagisce e riprende per mano la gara già nel primo tempo, poi nel secondo diventa un manuale di come aumentare e gestire il vantaggio con una prova offensiva e difensiva da manuale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
