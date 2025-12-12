Ogni giorno come se fosse il 12 dicembre

L'idea di vivere ogni giorno come se fosse il 12 dicembre richiama un senso di urgenza e consapevolezza. Tra ricordi, aspettative e il peso delle scadenze, ci si interroga su quanto davvero valorizziamo il presente. Un amico mi chiede se ci stiamo dimenticando di questa data, ma riflettendo capisco che ogni giorno può essere un'occasione per riscoprire ciò che conta.

Mi domanda un amico, "stiamo forse dimenticandoci del 12 dicembre?" Figurati, gli dico. Poi ci penso. Forse, rischio piuttosto di vedermela con ogni giorno come se fosse il 12 dicembre, o il 15 dicembre. Ogni anno. Certi anni di più. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Quando mi veniva il ciclo a 14 anni vs adesso: #shorts #comico

Video Quando mi veniva il ciclo a 14 anni vs adesso: #shorts #comico Video Quando mi veniva il ciclo a 14 anni vs adesso: #shorts #comico

Cerca Video Caricamento del Video...

Un pensiero ogni giorno, per chi ama prendersi un momento per sé Se è quello che stai cercando ?con un click lo trovi sul nostro sito www.ilcalendariofilosofico.it - facebook.com Vai su Facebook

“Mi battevo ogni giorno contro proposte che non funzionavano. Scene di sesso… tutto ciò che avrebbe tolto potenza al personaggio” #RussellCrowe #IlGladiatore2 Vai su X

Ogni giorno come se fosse il 12 dicembre - Forse, rischio piuttosto di vedermela con ogni giorno come se fosse il 12 dicembre, o il 15 ... Lo riporta ilfoglio.it

“Vivi ogni giorno come se fosse il primo” di Francesca “Fraintesa” Barbieri - Si, se vivi ogni giorno come fosse un regalo da scartare con stupore e gratitudine. Lo riporta bergamonews.it