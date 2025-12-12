Oggi lo sciopero generale | gli orari di metro bus e treni a Milano e il corteo in centro La diretta
Oggi, 12 dicembre, si svolge uno sciopero generale che coinvolge metro, bus e treni a Milano e in tutto il paese. La manifestazione nel centro città prevede un corteo da Porta Genova a piazza della Scala, attraversando le vie principali sotto Palazzo Marino, con orari di trasporto modificati e disagi previsti.
A Milano come nel resto del paese oggi 12 dicembre è la giornata dello sciopero generale. Nelle strade del centro è previsto un corteo di protesta che si srotolerà da Porta Genova fino piazza della Scala, sotto Palazzo Marino. Il corteo, organizzato dalla Cgil, prenderà il via alle 9. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
