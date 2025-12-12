oggi lo sciopero generale della cgil contro la manovra

Oggi si svolge uno sciopero generale indetto dalla Cgil, coinvolgendo vari settori come industria, scuola, sanità e trasporti. La mobilitazione nasce in risposta alla Manovra, ritenuta ingiusta e sbagliata dal segretario Maurizio Landini. L'evento rappresenta una protesta diffusa contro le politiche economiche e sociali del governo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una mobilitazione che attraversa tutti i settori. Dalle fabbriche alle scuole, dalla sanità ai trasporti: oggi il Paese si ferma per lo sciopero generale indetto dalla Cgil, che contesta una Manovra giudicata “ingiusta” e “sbagliata” dal segretario Maurizio Landini. La protesta ha rinfocolato lo scontro tra sindacato e governo, con nuove polemiche sullo sciopero del venerdì. Scontro politico a distanza. Il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini ironizza sul fatto che “su 24 scioperi generali, 17 siano stati fissati di venerdì”. Landini replica con fermezza: la mobilitazione “non ha fini politici” e la scelta di questo giorno serve solo a favorire la partecipazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com