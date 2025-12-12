Oggi grande sciopero dai bus ai treni ecco chi si ferma

Il 12 dicembre si registra un importante sciopero che coinvolge bus, treni e altri mezzi di trasporto. Motivi principali alla base della protesta sono le esigenze legate a stipendi e pensioni. Questa giornata di mobilitazione testimonia il malcontento diffuso tra lavoratori e pensionati, evidenziando le criticità del settore e la richiesta di interventi concreti.

I motivi dello sciopero del 12 dicembre. La prima grande ragione dello sciopero di oggi, 12 dicembre, riguarda stipendi e pensioni. Negli ultimi tre anni lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati hanno versato 25 miliardi di tasse aggiuntive senza che nessuno li avvisasse. Il fiscal drag ha mangiato fino a duemila euro l'anno a chi ha un reddito medio, mentre rendite, profitti e chi beneficia di regimi agevolati non ha visto lo stesso drenaggio. Un'ingiustizia che colpisce sempre gli stessi e che la manovra non solo non corregge ma amplifica, non restituendo neppure un euro ai servizi essenziali.

