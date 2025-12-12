Oggi è una splendida giornata | la gioia di Rossana Banfi dopo la diagnosi del nuovo tumore |  Ho ricevuto una telefonata

Rossana Banfi condivide con entusiasmo sui social la sua gioia per la guarigione dal tumore, accompagnando il messaggio con un sorriso e parole positive. La sua testimonianza rappresenta un messaggio di speranza e forza, evidenziando il percorso di lotta e rinascita affrontato con coraggio.

«Oggi è una splendida giornata». Inizia così l’ultimo post pubblicato sui social da Rossana Banfi, figlia dell’attore Lino, in cui posa sorridente e annuncia di essere finalmente guarita dal tumore. «Perché direte voi miei piccoli lettori. perché c’è il sole? Anche. Perché il Natale si avvicina? Anche. Ma, sopratutto perché ho ricevuto la telefonata più importante, no non un produttore o un regista che mi propone il ruolo della vita», si legge ancora nel post pubblicato su Instagram. «Un professore – conclude Rossana Banfi – che mi ridato la vita dicendomi che i linfonodi sono puliti e la mia disavventura con un nuovo tumore è finita qui. Open.online

