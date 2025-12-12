Oggetti e tempo sono in prestito Spazio Zero lancia il progetto ‘Loop’

Spazio Zero presenta ‘Loop: Library of Objects and People’, un progetto di solidarietà a Lugo, promosso dall’associazione con il supporto del Corpo Europeo di Solidarietà e dell’Agenzia Italiana per la Gioventù. Un’iniziativa che mira a valorizzare oggetti e relazioni, promuovendo solidarietà e scambio tra giovani e comunità locali.

A Lugo prende ufficialmente il via ‘ Loop: Library of Objects and People ’, il primo progetto di solidarietà promosso dall’associazione Spazio Zero e co-finanziato dal Corpo Europeo di Solidarietà e dall’Agenzia Italiana per la Gioventù. L’iniziativa introduce sul territorio un modello innovativo di scambio e partecipazione, pensato per unire giovani, comunità e risorse materiali in un percorso condiviso di sostenibilità e inclusione. Loop nasce come una sorta di ‘biblioteca’ alternativa, in cui non si prendono in prestito libri, ma oggetti, competenze e tempo. "L’idea trae ispirazione dalle biblioteche degli oggetti diffuse nel mondo, reinterpretandone il funzionamento secondo i bisogni locali – spiegano i promotori –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Oggetti e tempo sono in prestito. Spazio Zero lancia il progetto ‘Loop’

Fare 100€ in 10 minuti

Video Fare 100€ in 10 minuti Video Fare 100€ in 10 minuti

Cerca Video Caricamento del Video...

In un periodo dell’anno spesso dominato dalla frenesia degli acquisti compulsivi, a Correggio esiste un luogo dove il tempo sembra rallentare e dove gli oggetti, invece di essere dimenticati, attendono pazientemente una seconda possibilità. È il Centro del Ri - facebook.com Vai su Facebook

Oggetti e tempo sono in prestito. Spazio Zero lancia il progetto ‘Loop’ - Si comincia domenica presso Kairos Aps a Faenza con swap party e free market, tra note e arte. ilrestodelcarlino.it scrive

Il successo delle Biblioteche degli Oggetti: scaffali da cui prendere in prestito prima di comprare - Un trapano per appendere quel quadro abbandonato da tempo in salotto, poi una macchina per lo zucchero filato per la festa di compleanno dei bambini e il mese dopo un aspirapolvere robot, per capire ... Da repubblica.it