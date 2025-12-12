Offerta DAZN imperdibile per i tifosi della Roma | ecco cosa include e prezzo

Dopo una vittoria importante in Europa League, i tifosi della Roma possono approfittare di un'offerta DAZN esclusiva. L'articolo presenta i dettagli dell'offerta, inclusi contenuti e prezzo, e analizza il prossimo mese cruciale per la squadra giallorossa in vista delle sfide decisive in Serie A e nelle competizioni europee.

Dopo la vittoria convincente contro il Celtic in Europa League, la Roma si rituffa nella Serie A. Gasperini suona la carica: sarà un mese importante per la squadra giallorossa, che affronterà partite fondamentali per ribadire le proprie ambizioni europee. Il calendario della Serie A 2025-2026 vedrà i capitolini sfidare alcune squadre con cui lotteranno fino .

