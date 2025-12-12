NXT 09.122025 Quando il lottato brilla

L'ultimo episodio di NXT del 2025 ha regalato momenti memorabili, portando lo show verso la conclusione dell'anno e preparando il terreno per il grande evento New Year’s Evil. Dopo un Deadline ricco di emozioni, i wrestler si preparano a nuove sfide e spettacoli, mantenendo alta l’attenzione dei fan e confermando il fascino della scena wrestling.

Ciao Bro di Zona Wrestling, dopo uno strepitoso Deadline lo show si proietta verso fine anno e l’imminente New Year’s Evil. Hoka Hey!!! Promo: Oba si vanta di essere tornato in cima alla catena alimentare di NXT, il suo legittimo posto in quanto sovrano del brand. Poi si rivolge a Cody Rhodes, a Saturday’s Main Event quando il figlio di Dusty lo guarderà negli occhi non vedrà il futuro, ma l’inevitabile..musica di Ricky Saints. L’ex campione NXT in maniera sportiva riconosce che Oba Femi a Deadline è stato l’uomo migliore, però ciò non toglie il fatto che lui è Absolute Ricky Saints, è pronto per il suo rematch. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - NXT 09.12.2025 Quando il lottato brilla

Cerca Video Caricamento del Video...

Cartolina ViviRho dicembre 2025 Dicembre brilla tra luci di Natale e riflessi di ghiaccio. Le strade si vestono di magia, gli alberi accesi raccontano storie di festa e ogni angolo invita a sognare. Tra scintille e novità, lasciati guidare dalla luce di dicembre.Pr - facebook.com Vai su Facebook