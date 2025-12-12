Nuovo terremoto in Giappone | scossa di magnitudo 6.7 Revocata l’allerta tsunami Le impressionanti immagini
Un nuovo terremoto di magnitudo 6.7 ha colpito il nord del Giappone, suscitando timori di tsunami. Dopo la scossa, le autorità hanno revocato l’allerta, ma le immagini impressionanti testimoniano la forza dell’evento sismico. La regione si prepara ora alle conseguenze di questa potente scossa, mentre si monitorano eventuali sviluppi.
Un nuovo violento terremoto di magnitudo 6.7 ha colpito il nord del Giappone. Dopo la scossa la Japan Meteorological Agency ha diramato l’allerta tsunami con onde previste fino un metro. L’allerta è stata poi revocata circa due ore dopo. Il terremoto è stato registrato nella prefettura di Aomori, a nord del Giappone, alle ore 11:44 locali (3:44 in Italia) con epicentro nelle acque a circa 20 chilometri di profondità. Il sisma odierno segue quello di martedì scorso di magnitudo 7.6. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
NUOVO TERREMOTO MAGNITUDO 6,7 al largo della costa giapponese., non lontano dalla precedente scossa magnitudo 7,6. Le autorità giapponesi hanno valutato negli scorsi giorni la possibilità del verificarsi di una mega terremoto (MAGNITUDO >8) nel s - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo terremoto scuote il Giappone, magnitudo 6.7: allerta tsunami revocata - 7 al largo della costa settentrionale, le autorità giapponesi hanno revocato l’allerta tsunami, mentre resta alta la vigilanza nella regione già colpita da recenti ... notizie.it scrive
Giappone, nuova scossa di terremoto di 6.7 magnitudo - Dopo quello dell’8 dicembre, altro episodio sismico nel nord del Paese. Come scrive lettera43.it
Nuovo forte terremoto in Giappone