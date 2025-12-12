Nuovo terremoto in Giappone | scossa di magnitudo 6.7 Revocata l’allerta tsunami Le impressionanti immagini

Un nuovo terremoto di magnitudo 6.7 ha colpito il nord del Giappone, suscitando timori di tsunami. Dopo la scossa, le autorità hanno revocato l’allerta, ma le immagini impressionanti testimoniano la forza dell’evento sismico. La regione si prepara ora alle conseguenze di questa potente scossa, mentre si monitorano eventuali sviluppi.

Un nuovo violento terremoto di magnitudo 6.7 ha colpito il nord del Giappone. Dopo la scossa la Japan Meteorological Agency ha diramato l’allerta tsunami con onde previste fino un metro. L’allerta è stata poi revocata circa due ore dopo. Il terremoto è stato registrato nella prefettura di Aomori, a nord del Giappone, alle ore 11:44 locali (3:44 in Italia) con epicentro nelle acque a circa 20 chilometri di profondità. Il sisma odierno segue quello di martedì scorso di magnitudo 7.6. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it