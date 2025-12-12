Nuovo stadio Aurora Immobiliare conferma | Siamo pronti per consegnare il progetto in Comune
Aurora Immobiliare, guidata da Antonio Ciuffarella, annuncia di essere pronta a consegnare il progetto del nuovo stadio al Comune. La società ha confermato ufficialmente, tramite una nota stampa, di aver completato le fasi necessarie per la consegna, confermando quanto precedentemente anticipato da Rimini Today.
Aurora Immobiliare: "Presenteremo il progetto del nuovo Romeo Neri entro il 15" - "Entro lunedì 15 dicembre 2025, data di scadenza della proroga concessa dal Comune di Rimini, Aurora Immobiliare provvederà a presentare gli elaborati grafici principali relativi al progetto del nuovo ... newsrimini.it
Nuovo Romeo Neri, Aurora Immobiliare va avanti: "Pronti alla scadenza del 15 dicembre" - Lunedì 15 dicembre, alla data di scadenza della proroga concessa dal Comune, verrà prese ... altarimini.it
