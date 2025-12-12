Nuovo stadio Aurora Immobiliare conferma | Siamo pronti per consegnare il progetto in Comune

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aurora Immobiliare, guidata da Antonio Ciuffarella, annuncia di essere pronta a consegnare il progetto del nuovo stadio al Comune. La società ha confermato ufficialmente, tramite una nota stampa, di aver completato le fasi necessarie per la consegna, confermando quanto precedentemente anticipato da Rimini Today.

Aurora Immobiliare conferma. La società guidata dall’imprenditore Antonio Ciuffarella, attraverso una nota stampa, conferma quanto anticipato durante le scorse ore da Rimini Today. Verrà regolarmente consegnato all’amministrazione comunale il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo al. Riminitoday.it

nuovo stadio aurora immobiliareAurora Immobiliare: "Presenteremo il progetto del nuovo Romeo Neri entro il 15" - "Entro lunedì 15 dicembre 2025, data di scadenza della proroga concessa dal Comune di Rimini, Aurora Immobiliare provvederà a presentare gli elaborati grafici principali relativi al progetto del nuovo ... newsrimini.it

nuovo stadio aurora immobiliareNuovo Romeo Neri, Aurora Immobiliare va avanti: "Pronti alla scadenza del 15 dicembre" - Lunedì 15 dicembre, alla data di scadenza della proroga concessa dal Comune, verrà prese ... altarimini.it

Immagine generica

Nuovo Stadio, Aurora Immobiliare va avanti con il progetto

Video Nuovo Stadio, Aurora Immobiliare va avanti con il progetto