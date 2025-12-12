Nuovi fondi e sprint finale | l' istituto Pascal si rinnova e sarà pronto per l’estate 2026

L’istituto “Blaise Pascal” di Cesena si prepara a un importante rinnovo, con nuovi fondi e un sprint finale dei lavori. La Provincia prosegue nel progetto di riqualificazione, puntando a rendere la struttura pronta per l’estate 2026, migliorando gli spazi e le infrastrutture per studenti e personale.

La Provincia compie un nuovo passo nel grande cantiere di riqualificazione dell’istituto “Blaise Pascal” di Cesena. Accanto ai lavori di miglioramento sismico finanziati con fondi Pnrr per oltre 5 milioni di euro, è stato approvato anche il progetto per gli interventi di finitura dell’edificio. Cesenatoday.it

