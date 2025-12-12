Nuova vita per il ’Pantruscone’ Sapori e aromi dell’antica Tuscia

Tra i sapori autentici della Tuscia, l’Agriturismo Parco delle Querce di Valentano ha ospitato il ritorno del ’Pantruscone’, il panettone d’autore che ha saputo diventare simbolo culturale e gastronomico del Viterbese, portando in tavola tradizione e emozioni.

Ci troviamo tra i sapori e gli aromi della Tuscia, presso l' Agriturismo Parco delle Querce di Valentano: è qui che si è celebrato con tanta emozione il ritorno del ' Pantruscone ', il panettone d'autore che ha trasformato un prodotto natalizio in un vero ambasciatore culturale e gastronomico del Viterbese. La presentazione ufficiale a fine novembre in occasione del Pantruscone Day. Ideato e realizzato da Cristiano Germani, Chef dell'Alleanza Slow Food e patron del Parco delle Querce, il Pantruscone è più di un panettone: è una narrazione multisensoriale che intreccia gusto, storia etrusca e identità territoriale.

