Nuova vita per il Boschetto a San Rossore | ospiterà spazi didattici e di servizio

Nella Tenuta di San Rossore sono iniziati i lavori di ristrutturazione della Fattoria del Boschetto, un intervento da 200mila euro finanziato dall'Ente Parco. L'obiettivo è trasformarla in uno spazio didattico e di servizio, con lavori di manutenzione, miglioramenti dell'accessibilità, nuovi impianti e restauri sia interni che esterni.

Nella Tenuta di San Rossore sono iniziati i lavori di ristrutturazione della Fattoria, un intervento da 200mila euro finanziato con le risorse dell'Ente Parco per manutenzione straordinaria, accessibilità, nuovi impianti e restauri interni ed esterni. Oltre alla sistemazione di tetto e fognature. Pisatoday.it NUOVA VITA PER LA STRADA LITORANEA DI PLATAMONA Nel tratto tra Porto Torres e Castelsardo oggi una sola strada svolge due funzioni diverse. Da una parte il traffico quotidiano, spesso intenso, che collega Sassari, il porto di Porto Torres e l’entroterr - facebook.com facebook © Pisatoday.it - Nuova vita per il Boschetto a San Rossore: ospiterà spazi didattici e di servizio

Nuova vita per il boschetto della droga di Rogoredo

Video Nuova vita per il boschetto della droga di Rogoredo Video Nuova vita per il boschetto della droga di Rogoredo