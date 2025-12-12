Nuova vita per il Boschetto a San Rossore | ospiterà spazi didattici e di servizio

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella Tenuta di San Rossore sono iniziati i lavori di ristrutturazione della Fattoria del Boschetto, un intervento da 200mila euro finanziato dall'Ente Parco. L'obiettivo è trasformarla in uno spazio didattico e di servizio, con lavori di manutenzione, miglioramenti dell'accessibilità, nuovi impianti e restauri sia interni che esterni.

