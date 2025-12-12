Nuova vita ai libri Ecco altri dieci punti per riusare i volumi

La città si anima di iniziative innovative per promuovere la lettura e il riuso dei libri. Dopo l’estensione del servizio di Prestito intersistemico, la Biblioteca comunale lancia un progetto che dona ai volumi una nuova funzionalità, favorendo il riciclo e l’utilizzo creativo dei libri. Dieci nuovi punti di riuso offrono opportunità uniche per riscoprire i volumi in modo sostenibile e coinvolgente.

La città apre le porte alla lettura in modi sempre più creativi. Dopo l’estensione del servizio di Prestito intersistemico circolante alle biblioteche decentrate, la Biblioteca comunale porta avanti un nuovo progetto che dà ai libri la possibilità di avere una ‘seconda vita’. Grazie alla collaborazione tra diversi servizi del Comune, sono stati attivati dieci nuovi punti di bookcrossing, realizzati con materiali sostenibili e pensati per favorire il riuso dei libri e una fruizione il più inclusiva possibile. Le nuove postazioni, collocate in sedi comunali e luoghi pubblici molto frequentati, diventano spazi di incontro e condivisione, dove chiunque può liberamente lasciare un libro o prenderne uno, alimentando così una comunità della lettura aperta e accessibile a tutti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuova vita ai libri . Ecco altri dieci punti per riusare i volumi

10 libri da leggere almeno una volta nella vita! #leggere #libridaleggere

Video 10 libri da leggere almeno una volta nella vita! #leggere #libridaleggere Video 10 libri da leggere almeno una volta nella vita! #leggere #libridaleggere

Cerca Video Caricamento del Video...

NUOVA VITA PER LA STRADA LITORANEA DI PLATAMONA Nel tratto tra Porto Torres e Castelsardo oggi una sola strada svolge due funzioni diverse. Da una parte il traffico quotidiano, spesso intenso, che collega Sassari, il porto di Porto Torres e l’entroterr - facebook.com Vai su Facebook

Nuova vita ai libri. Ecco altri dieci punti per riusare i volumi - Dopo l’estensione del servizio di Prestito intersistemico circolante alle biblioteche decentrate, la Biblioteca comunale porta avanti u ... msn.com scrive

10 nuovi libri da regalare a Natale (o da leggere nell'attesa) - Dal giallo al noir, dal romanzo rosa alla commedia, ecco 10 nuovi libri da regalare a Natale (o da regalarsi per le feste) ... Si legge su grazia.it