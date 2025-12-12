Nuova spaccata al Rifrullo è la settima volta in sei mesi | San Niccolò irriconoscibile
Un nuovo episodio di vandalismo colpisce il Rifrullo, storico locale di San Niccolò a Firenze, che subisce la settima spaccata in sei mesi. La notte scorsa si è verificato un altro tentativo di furto, lasciando ancora una volta il quartiere e la città intera preoccupati per la sicurezza e il futuro di uno dei simboli più amati di Firenze.
Firenze, 12 dicembre 2025 – Un altro colpo nella notte al Rifrullo, storico locale di San Niccolò e punto di riferimento della vita di quartiere. È il settimo colpo in sei mesi, un dato che preoccupa residenti e commercianti e che conferma l'escalation di furti e incursioni notturne nella zona. L'ultima irruzione è avvenuta intorno alle 4.15 di questa mattina, quando un vicino ha sentito forti rumori e ha chiamato i carabinieri. "Stamattina mi hanno contattato i carabinieri, sono arrivato subito al locale – racconta Filippo Moretti, general manager del Rifrullo –. Quando siamo entrati abbiamo trovato segni di scasso sul cassetto del fondo cassa e la porta interna che porta alla terrazza completamente infranta.
