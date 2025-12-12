Nuova interruzione Circum pendolari protestano | Nostra tratta agnello sacrificale delle strategie aziendali

I pendolari della linea Baiano-Napoli scendono di nuovo in piazza per protestare contro la chiusura parziale della tratta, prevista fino al 19 dicembre. La decisione dell’azienda ha suscitato malcontento tra gli utenti, che considerano questa interruzione una sacrificio ingiustificato nel quadro delle strategie aziendali. La situazione evidenzia le difficoltà di una mobilità pubblica spesso messa a dura prova.

Nuova protesta dei pendolari vesuviani e dell’area nolano-baianese contro la chiusura parziale della linea Baiano-Napoli, prevista da domani fino al 19 dicembre. A denunciarlo sono i rappresentanti dei principali comitati: Enzo Ciniglio, portavoce del gruppo “No al taglio dei treni della. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

