Nuova iniziativa rossonera | il Milan annuncia un camp di tre settimane alle Mauritius

Il Milan ha annunciato una nuova iniziativa dedicata ai propri tesserati: un campo di allenamento di tre settimane nelle Mauritius. L'iniziativa, comunicata ufficialmente dal club, mira a offrire un'esperienza unica di crescita sportiva e personale in un contesto esotico e stimolante.

Nella giornata di venerdì il Milan annuncia sul proprio sito una nuova iniziativa: tre settimane di camp in un'isola delle Mauritius. Ecco i dettagli. Pianetamilan.it AC Milan presenta la Winter Treasure Hunt, la caccia al tesoro digitale dedicata ai tifosi rossoneri - Attraverso il sito ufficiale, il Milan ha presentato una nuova iniziativa per i tifosi milanisti: "AC Milan presenta la Winter Treasure Hunt, una caccia al tesoro digitale pensata ... milannews.it Milan, nuova beffa all’Inter: svolta per il difensore - Ecco l’intreccio decisivo in vista del futuro: la verità per la nuova operazione La dirigenza rossonera è sempre molto attiva per ... calciomercato.it Cento euro per ogni meta! Nuova iniziativa benefica per le partite casalinghe del Petrarca. Per ogni meta segnata dai bianconeri, infatti, verranno raccolti 100 euro da destinare alla Città della Speranza. La somma sarà garantita da un gruppo di aziende vicine - facebook.com facebook © Pianetamilan.it - Nuova iniziativa rossonera: il Milan annuncia un camp di tre settimane alle Mauritius

Sconer - Milano è ROSSONERA (Official Video)

Video Sconer - Milano è ROSSONERA (Official Video) Video Sconer - Milano è ROSSONERA (Official Video)