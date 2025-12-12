Nuova diga a che punto sono i lavori

I lavori per la costruzione della nuova diga foranea di Genova proseguono con impegno. Questa imponente opera marittima, tra le più complesse in Europa, coinvolge interventi sia in superficie che nei fondali, rappresentando un importante passo avanti per la protezione del porto e lo sviluppo infrastrutturale della città.

