Nuova contrazione del sistema industriale italiano | l’unico modo per salvarlo è bloccare tutto

In un contesto di crescente incertezza, i recenti dati Istat evidenziano una nuova contrazione del sistema industriale italiano. Mentre si celebrava il riconoscimento UNESCO della cucina italiana, il settore industriale mostra segnali preoccupanti, mettendo in discussione le prospettive di ripresa e sollevando interrogativi sulle strategie di rilancio.

Quasi nello stesso momento nel quale si festeggiava l’assegnazione alla cucina italiana del riconoscimento Unesco di patrimonio dell’umanità, i dati Istat gelavano il vuoto ottimismo governativo sullo stato dell’industria. Dopo quasi due anni di calo continuativo della produzione industriale, nello scorso mese di settembre c’era stata un ripresa. La crisi è industriale è finita, avevano subito proclamato i seguaci di Giorgia Meloni, che prima avevano negato l’esistenza stessa della crisi. Invece i dati di ottobre hanno registrato un nuovo calo per tutti i settori manifatturieri, non compensato dalla tenue crescita del settore dell’energia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it