Nuoto Simona Quadarella svetta negli 800 sl degli Assoluti in vasca corta Mancini in evidenza nei 200 rana
A Riccione si sono svolti gli Assoluti invernali di nuoto in vasca corta, con protagonisti di rilievo come Simona Quadarella, che ha dominato negli 800 stile libero, e Mancini, in evidenza nei 200 rana. La giornata ha visto numerose performance di rilievo, segnando un momento importante nella stagione natatoria in vista dei grandi appuntamenti futuri.
Mattinata di serie e di titoli a Riccione per gli Assoluti invernali di nuoto in vasca corta. La stagione volge al termine e nella piscina romagnola gli atleti in gara hanno voluto dare segnali importanti. È il caso di Simona Quadarella, reduce dal brillante percorso negli Europei di Lublino e già proiettata alla sua avventura in Australia, che è andata a prendersi l’ennesimo titolo negli 800 stile libero. La romana si è imposta col crono di 8’14?48 a precedere un’ottima Lucrezia Domina (8’20?85) e Noemi Cesarano (8’25?46). Nei 50 farfalla uomini Simone Stefanì, messa in archivio l’esperienza in Polonia, è andato a toccare per primo la piastra in 22?40 davanti ad Andrea Battista Candela (22?74) e a Daniele Momoni (22?88). 🔗 Leggi su Oasport.it
