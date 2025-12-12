Nuoto Simona Quadarella svetta negli 800 sl degli Assoluti in vasca corta Mancini in evidenza nei 200 rana

Oasport.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Riccione si sono svolti gli Assoluti invernali di nuoto in vasca corta, con protagonisti di rilievo come Simona Quadarella, che ha dominato negli 800 stile libero, e Mancini, in evidenza nei 200 rana. La giornata ha visto numerose performance di rilievo, segnando un momento importante nella stagione natatoria in vista dei grandi appuntamenti futuri.

Mattinata di serie e di titoli a Riccione per gli Assoluti invernali di nuoto in vasca corta. La stagione volge al termine e nella piscina romagnola gli atleti in gara hanno voluto dare segnali importanti. È il caso di Simona Quadarella, reduce dal brillante percorso negli Europei di Lublino e già proiettata alla sua avventura in Australia, che è andata a prendersi l’ennesimo titolo negli 800 stile libero. La romana si è imposta col crono di 8’14?48 a precedere un’ottima Lucrezia Domina (8’20?85) e Noemi Cesarano (8’25?46). Nei 50 farfalla uomini Simone Stefanì, messa in archivio l’esperienza in Polonia, è andato a toccare per primo la piastra in 22?40 davanti ad Andrea Battista Candela (22?74) e a Daniele Momoni (22?88). 🔗 Leggi su Oasport.it

nuoto simona quadarella svetta negli 800 sl degli assoluti in vasca corta mancini in evidenza nei 200 rana

© Oasport.it - Nuoto, Simona Quadarella svetta negli 800 sl degli Assoluti in vasca corta. Mancini in evidenza nei 200 rana

Nuoto, Simona Quadarella svetta negli 800 sl degli Assoluti in vasca corta. Mancini in evidenza nei 200 rana - Mattinata di serie e di titoli a Riccione per gli Assoluti invernali di nuoto in vasca corta. Si legge su oasport.it

nuoto simona quadarella svettaL’Italia del nuoto promuove i progetti ‘esteri’: Ceccon, Quadarella, Curtis e altri stimolati dal confronto - La stagione del nuoto internazionale è giunta a una conclusione con gli Europei 2025 in vasca corta a Lublino. Secondo oasport.it