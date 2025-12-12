Pochi giorni fa, a Calenzano, si è svolta la seconda edizione del " Memorial Il Piastra " di nuoto "master", che ha visto la partecipazione di oltre 700 atleti in rappresentanza di 31 società sportive. E tra loro, c’erano anche i nuotatori e le nuotatrici del CSI Nuoto Prato, con la somma delle loro prestazioni che ha garantito al sodalizio pratese la seconda posizione generale nella classifica dei club partecipanti (conquistando così il relativo trofeo destinato ai secondi classificati). Alla trasferta calenzanese hanno preso parte con buoni risultati complessivi, agguantando complessivamente 64 medaglie, i vari Edoardo Bertolini, Veronica Bessi, Chiara Bonifacio, Simone Bortolotti, Simona Candi, Alan Ceccatelli, Giulio Conti, Adriano Costantini, Gabriele Demarchi, Gianmarco Di Rienzo, Sofia Faggi, Elisa Gelli, Edoardo Gori, Martina Grassi, Lorenzo Innocenti, Barbara Leonardi, Tommaso Livi, Michele Lo Russo, Alessandro Lucianò, Angelo Lucianò, Giulia Malcotti, Matteo Malpaganti, Sue-Ellen Mannori, Anna Manzo, Mattia Mazzoni, Antonio Mercogliano, Antonio Mercogliano, Elisa Olivieri, Elisa Olivieri, Elisa Olivieri, Francesco Paoli, Francesco Paoli, Elena Peruzzi, Elena Peruzzi, Elena Peruzzi, Letizia Pratesi, Letizia Pratesi, Valentina Puggelli, Cristina Raggiante, Sandra Raggioli, Laura Ricci, Sofia Russo, Simone Russo, Sara Russo, Simone Russo, Ilaria Sforzi, Andrea Traversi, Claudio Tricoli, Andrea Virgilio e Andrea Zuppa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Nuoto. Csi super a Calenzano. Sono 64 le medaglie