Nunziatella concerto di beneficenza per i bambini dell’ospedale pediatrico Santobono

La Chiesa della Scuola Militare Nunziatella ha accolto un concerto di beneficenza dedicato ai bambini dell’ospedale pediatrico Santobono, interpretato dai musicisti del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli. L’evento rientra nella rassegna “Nunziatella in Musica” e ha offerto un momento di musica e solidarietà per supportare i piccoli pazienti.

Tempo di lettura: 2 minuti L'incantevole Chiesa della Scuola Militare Nunziatella ha ospitato i musicisti del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli nell'ambito degli appuntamenti musicali della rassegna "Nunziatella in Musica". L'evento, promosso dal Col. Alberto Valent, Comandante del prestigioso istituto di formazione militare, in questa edizione ha idealmente teso la mano ai bambini degenti del Santobono Pausilipon, struttura pediatrica riconosciuta quale eccellenza nazionale nella cura delle malattie oncologiche grazie ad una raccolta fondi curata dalla Fondazione del nosocomio partenopeo.

