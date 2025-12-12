Novità su Black Panther 3!

Si intensificano le attese per Black Panther 3, il prossimo capitolo del celebre franchise Marvel. I fan sono ansiosi di scoprire novità e aggiornamenti sulla pellicola, che promette di continuare le avventure del Wakanda e dei suoi protagonisti. Ecco le ultime indiscrezioni e anticipazioni sul futuro del supereroe più amato dell'universo Marvel.

Il franchise di Black Panther è tra i più amati dei Marvel Studios, quindi è comprensibile che i fan stiano aspettando da tempo qualsiasi dettaglio sul terzo capitolo della saga. Le informazioni sono state rare e il regista Ryan Coogler è stato impegnato in altri progetti, ma ora finalmente arriva un aggiornamento significativo su Black Panther 3 – uno che potrebbe avere un grande peso anche per l’intero Marvel Cinematic Universe. Durante un’intervista con il New York Times dedicata al suo film originale Sinners e ai progetti futuri, Coogler ha confermato che Black Panther 3 è previsto per il 2028. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Novità su Black Panther 3!

