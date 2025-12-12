Oggi a Novellara, un autobus di linea Seta ha preso fuoco alla Fossetta, causando momenti di tensione. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio, mentre il mezzo era fuori servizio in attesa di riparazioni presso un’officina autorizzata.

Novellara (Reggio Emilia), 12 dicembre 2025 - Momenti di tensione, nel primo pomeriggio di oggi, per un incendio che è divampato su un autobus di linea di Seta, in quel momento fuori servizio in quanto diretto a un’officina autorizzata per alcune riparazioni. Il mezzo di trasporto pubblico era partito da Modena con il solo autista a bordo. Lo stesso conducente, arrivato all’altezza della rotatoria della Fossetta, a Novellara, si è accorto del fumo e si è subito fermato. E’ sceso dal mezzo per poi dare l’allarme ai vigili del fuoco. In pochi istanti le fiamme hanno invaso l’intero autobus che, ribadiamo, al momento dell’avaria non era in servizio e, dunque, era vuoto, senza passeggeri a bordo. Ilrestodelcarlino.it

Novellara, autobus di Seta si incendia alla Fossetta - Momenti di tensione, nel primo pomeriggio di oggi, per un incendio che è divampato su un autobus di linea di Seta, in quel momento fuori servizio in quant ... ilrestodelcarlino.it

Autobus in fiamme a Novellara: a bordo solo l’autista, traffico bloccato. FOTO - NOVELLARA (Reggio Emilia) – Attimi concitati a Novellara dove poco prima delle 14 un autobus ha preso fuoco. reggionline.com

Firenze, 1956. L’abside di Santa Maria Novella tra fili della filovia e autobus di linea. La chiesa domenicana, iniziata nel Duecento, mostra le alte monofore gotiche e il grande finestrone dell’abside; il campanile vigila sul complesso conventuale. In piazza si in - facebook.com facebook

Sicurezza, nuove misure per Santa Maria Novella, autobus e tramvia x.com