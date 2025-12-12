Nove televisori biliardino e stereo | una speciale donazione all’ospedale di Scorrano

Una speciale donazione al reparto di psichiatria dell’ospedale di Scorrano rende omaggio a due amici scomparsi. Nove televisori, un biliardino e uno stereo sono stati donati per migliorare il comfort e il benessere dei pazienti, rafforzando il senso di comunità e solidarietà nel ricordo di persone care.

SCORRANO - Una donazione al reparto di psichiatria dell'ospedale di Scorrano in ricordo di due amici scomparsi. È quanto realizzato dall'associazione "Il Tuo sorriso, il nostro Ricordo", fondata da un gruppo di giovani amici di Martano per ricordare Francesca e Simone, due ragazzi venuti a. Lecceprima.it Un biliardino, televisori e stereo donati al al Reparto di Psichiatria dell'Ospedale di Scorrano - È quanto realizzato dall'Associazione "Il Tuo Sorriso, il Nostro Ricordo", fondata da un gruppo di giovani amici di Martano ... leccenews24.it