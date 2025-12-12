Novanta minuti e altrettante storie di vite in nerazzurro

Ecodibergamo.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IL LIBRO. «Solo Atalanta, 90’ e tante vite» prova a restituire Bergamo e l’Atalanta seguendo le traiettorie della storia e del tifo nerazzurro. Un lavoro a quattro mani di Dino Nikpalj, vicecaporedattore de L’Eco di Bergamo e Andrea Riscassi, giornalista Rai. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

novanta minuti e altrettante storie di vite in nerazzurro

© Ecodibergamo.it - Novanta minuti e altrettante storie di vite in nerazzurro

novanta minuti altrettante storieNovanta minuti e altrettante storie di vite in nerazzurro - «Solo Atalanta, 90’ e tante vite» prova a restituire Bergamo e l’Atalanta seguendo le traiettorie della storia e del tifo nerazzurro. Come scrive ecodibergamo.it

MAURIZIO BOTTALICO - Il mondo estremo delle corse su strada - Mig Babol Ep. 16 S. 2

Video MAURIZIO BOTTALICO - Il mondo estremo delle corse su strada - Mig Babol Ep. 16 S. 2