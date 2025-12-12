Nottingham Forest-Tottenham domenica 14 dicembre 2025 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica 14 dicembre 2025 alle ore 15:00 si affrontano Nottingham Forest e Tottenham in una sfida di Premier League. Dopo una vittoria in Europa League, il Nottingham Forest cerca continuità in campionato, mentre il Tottenham punta a consolidare la sua posizione in classifica. Ecco formazioni, quote e pronostici per questa partita.

Il Nottingham Forest è tornato da Utrecht con una vittoria che ha sistemato un po’ una classifica di Europa league non brillantissima ma nelle ultime tre giornate di Premier League ha battuto il solo Wolverhampton per cui è proprio in patria che, nonostante con Sean Dyche si siano visti dei chiari progressi, le cose non . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com

Tottenham-Nottingham Forest 1-2: video, gol e highlights - Grazie ai gol in avvio di Anderson e Wood il Nottingham Forest cancella i passi falsi nelle ultime due giornate, vince in casa del Tottenham e sale al terzo posto in classifica in piena zona Champions ... sport.sky.it

Il Nottingham Forest vince ancora, 2-1 in casa del Tottenham ed è terzo. Notte fonda Spurs - La squadra dell'ex Fiorentina Nikola Milenkovic segna due reti nel primo tempo con Anderson e Wood (oltre ad un altro gol, sempre di ... tuttomercatoweb.com

Douglas Luiz, le ultime Quanto dista il riscatto del Nottingham Forest - facebook.com facebook

MERCATO - Il Nottingham Forest su Castro, emissari del club presenti all'Olimpico ift.tt/X7TiDRJ x.com